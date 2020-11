Triin Lellep prantslaste põsemusidest: nilbed vanahärrad kasutavad «kohustuslikke musisid» ettekäändena noortele naistele lähenemiseks

Triin Lellep, «Minu Pariis. Oh là là!». FOTO: Petrone Print

«Minu lapsepõlve unelmate linna viis mind seitsmeks aastaks modellitöö, laulmine ja… õpingud kommunistlikus ülikoolis,» kirjutab autor. «Enne minekut oli mul Pariisist romantiline kujutelm: Chaneli kandvad glamuursed naised, võluvad hooned Eiffeli torniga taamal, head maneerid ja gurmeeõhtusöögid ühes ohtra šampanjaga. Jah, Pariisis peaks meid ootama elu roosades värvides ehk «La vie en rose», nagu laulis Edith Piaf. Aga elu seal näitas, et Pariisis on ka mässud, kelmid, turistide hordid, sõjaväepatrullid tänavatel ja krõbedad hinnad. Ning gurmee võib tähendada hoopis krooksuvaid konnasid ja limaseid tigusid.»

«Ja kuigi mu «elust roosades värvides» sai elu suurlinnas, olen endiselt veendunud, et Pariis on üks erilisemaid linnu maailmas, mida korra elus peaks kindlasti külastama!» ütleb Triin.

***

Oh õudust, mõtlen paanikas, kui märkan eemalt monsieur Benoit’d, teatridirektorit. Jälle on vaja teda tervitada prantslaste kombel põsemusidega. Oh, kui imalalt ta mind vaatab.

«Oh, bonjour, monsieur Benoit! Ça va?» tervitan teda viisakalt, uurides, kuidas tal läheb – küsimus, millele ei oodatagi tegelikkuses kunagi vastust. Vahel siiani eksin selle reegli vastu ja hakkan jutustama, kuidas mul siis läheb ja mida viimasel ajal teinud olen. Selle peale vaatavad prantslased mind alati algul imestunult, hiljem igavlevalt ja mõni jätkab isegi oma teed, hoolimata sellest, et olen parasjagu oma tähtsatest tegemistest jutustamas. Ei, ka seekord ei pääse ma musideta, Benoit läheneb imalalt. Enamik prantslasi teeb musisid pigem sümboolselt – ei musitata huultega põske, pigem puudutatakse põske põsega ja tehakse musi häält. See reegel ei kehti aga mõnede nilbete vanemate härrade puhul, kes kasutavad «kohustuslikke musisid» noortele naistele lähenemiseks. Nii ka Benoit – musitab kohe päriselt, nii et mu põsk on pärast märg ja ta pikk habe kriibib mu nägu. Iiiuuuuuu! Sellistel hetkedel proovin tihti mängida matslikku turisti ja lähenen käepigistusega. See laheneb tavaliselt kahel viisil: mees võtab käepigistuse vastu, kuid lisab kohe: «Meie oleme ikkagi Prantsusmaal, siin tehakse musisid» ja teeb oma musid ära. Või teine võimalus – pakutud kätt ei võeta vastu, selle üle visatakse nalja või vaadatakse hämmeldunud pilguga... ja tehakse ikka oma musid ära. Seega on parem juba harjuda, et musid ja Pariis kuuluvad kokku nagu sukk ja saabas.

See pole veel kõik. Musitamisel on erinevad reeglid. Et pead kokku ei põrkaks, tuleb teada, kas alustada paremalt või vasakult poolt ja kui palju musisid teha: üks, kaks, kolm, neli või hoopis viis? Isegi prantslased ise ei tea alati vastust ja nad on teinud selle jaoks lausa kodulehe ( combiendebises.com kuipaljumusisid.com ), kus saab hääletada, kui palju musisid nemad mingis regioonis teevad. On ka välja antud kaart, kust saab õppida eri regioonides eeldatavate muside arvu. Üldiselt teeb suur osa prantslastest (ja nii tehakse ka Pariisis) siiski kaks musi ja alustatakse paremast põsest, aga tasub olla ettevaatlik: kui musitatav pärast kahte musi ei eemaldu, on vaja suure tõenäosusega teha neid ikkagi rohkem...