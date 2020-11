LÕPETA MURETSEMINE ⟩ Mida edukam on inimene, seda rohkem rahuldust saavad teised tema kritiseerimisest

Dale Carnegie, «Lõpeta muretsemine ja hakka elama» FOTO: Kirjastus Helios

Pidage meeles, et rünnatakse edukaid

1929. aastal juhtus sündmus, mis tekitas Ameerika haridusringkondades tõelise sensatsiooni. Sellest vahetu ülevaate saamiseks sõitsid haritlased kõikjalt Ameerikast Chicagosse. Paar aastat enne seda oli noor mees Robert Maynard Hutchins lõpetanud Yale’i ülikooli, töötanud kelneri, puuraiduri, eraõpetaja ja pesunööride müüjana. Nüüd, kõigest kaheksa aastat hiljem, oldi nimetamas teda Chicago ülikooli presidendi ametisse – neljanda suurima Ameerika ülikooli presidendiks. Tema vanus? Kolmkümmend. Uskumatu! Vanemad haritlased vangutasid pead ja «imelapse» poole lendas kriitikat nagu kuulipildujast. Ta oli seda ja ta oli teist: liiga noor, kogenematu, tema haridusideed olid kummalised. Isegi ajalehed liitusid rünnakuga.

Ametisse määramise päeval ütles Robert Hutchinsi isa sõber: «Olin šokeeritud, kui lugesin, kuidas hommikune ajaleht su poega arvustas.»

«Jah,» vastas isa. «Kuid pea meeles, et rünnataksegi just edukaid.»

Jah, mida edukam on inimene, seda rohkem rahuldust saavad teised tema kritiseerimisest. Walesi prints, kellest sai hiljem Suurbritannia kuningas Edward VIII, sai sama saatuse osaliseks. Ajal, mil ta õppis Dartmouthi kuninglikus merekoolis, oli ta umbes neljateistaastane. Ühel päeval avastas üks mereväeohvitser ta nutmas ja küsis, mis on juhtunud. Alguses keeldus ta vastamast, kuid hiljem tunnistas, et teised mereväekadetid olid talle peksa andnud. Merekooli kommodoor kutsus poisid kokku ja selgitas, et kuigi prints pole nende peale kaevanud, tahab tema ise teada saada, miks nad printsi nii karmilt kiusasid.

Pärast pikka saapaninade vahtimist ja nihelemist tunnistasid kadetid viimaks, et tahavad siis, kui nad on juba Briti kuningliku mereväe kapteniteks ja komandörideks saanud, uhkustada sellega, et on kuningale peksa andnud!