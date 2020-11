Suurte kirjameeste 20 tsitaati rahast, rikkusest ja vaesusest

1. «Inimesed jagunevad nendeks, kes on nii ihnsad, nagu nad kavatseksid igavesti elada, ja teisteks, kes on nii pillavad, just nagu sureksid nad juba homme.» – Aristoteles

2. «Raha on just nagu sõnnik, millest on kasu vaid teda laiali laotades.» – Francis Bacon

3. «Öeldakse, et raha on kõige kurja juur. Rahapuudus on seda täpselt samuti.» – Samuel Butler

4. Kui soovite teada, mida jumal arvab rahast, siis vaadake vaid inimesi, kellele ta seda annab.» – Marice Baring

5. «Kõik meie vajadused peale nende, mida saab katta ka väga tagasihoidlikust sissetulekust, on vaid kujutletavad.» – Henry Saint John Bolingbroke

6. «Seda, mis vähem maksab, hinnatakse vähem.» – Miguel de Cervantes

7. «Rahatähed on maailma parim religioon.» – Brendan Behan

8. «Raha räägib selget juttu keeles, mida mõistavad kõik rahvad.» – Aphra Behn

9. «Säästmine on väga tore asi. Eriti kui teie vanemad on seda teie eest teinud.» – Winston Churchill

10. «Olla vaene ja sõltumatu on enam-vähem võimatu.» – William Cobbett

11. «Kas keegi mäletab aegu, mis ei olnud rasked ja kus ei tuntud rahast puudust?» – Ralph Waldo Emerson

12. «Mõnigi mees oleks kehvem, kui ta vara oleks olnud suurem.» – Benjamin Franklin

13. «Inimene on harilikult rahaga hoolsam kui põhimõtetega.» – Edgar Watson Howe

14. «Parem on elada rikkana kui surra rikkana.» – Samuel Johnson

15. «Raha on raha seeme ja esimest gini on mõnikord raskem hankida kui teist miljonit.» – Jean-Jacques Rousseau

16. «Raha on meie hullus. Meie suur kollektiivne hullus.» – David Herbert Lawrence

17. «Rikkus on vastik sellepärast, et sa elad siis rikaste hulgas.» – Logan Pearsall Smith

18. «Kõige rikkam on see inimene, kelle meelelahutused on kõige odavamad.» – Henry David Thoreau

19. «Elagem kõik õnnelikult oma võimaluste piires, isegi kui peame selleks laenama.» – Artemus Ward

20. «Mai salli rikkust. Mis on rikkus? Vaestelt röövitud töö.» – Herbert George Wells