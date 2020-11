NÄDALA RAAMAT ⟩ Igas mõttes tüse raamat, mida eneseisolatsioonis enda harimiseks lugeda

«Valitsuse maja» ei sarnane ühegi teise Vene revolutsioonist ja nõukogude võimueksperimendist varem ilmunud raamatuga. Yuri Slezkine’i teos, mille kohta võib öelda, et see on kirjutatud Tolstoi «Sõja ja rahu», Grossmani «Elu ja saatuse» või Solženitsõni «Gulagi arhipelaagi» traditsioone järgides, annab haaravas vormis täpse ja igakülgse pildi elust Moskva hiigelsuures kortermajas, kus nõukogude tipptegelased ja nende pered elasid enne, kui nad ise langesid stalinlike repressioonide ohvriks.