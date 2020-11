JÄRJEJUTT ⟩ Maailm, kus naised ei tohi päevas rääkida rohkem kui sada sõna

Dr Jean McClellan on hämmingus. See ei saa nii olla. Mitte Ameerikas. Kuid see on alles algus. Peagi ei õpetata tüdrukuid koolis enam lugema ega kirjutama ja naistel keelatakse töötamine. Nad ei tohi kasutada oma häält, neil ei tohi olla oma arvamust ja vabadust. Kuidas teha end kuuldavaks ja muuta maailma, kui on luba lausuda vaid sada sõna ööpäevas?