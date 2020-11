Surnud õed ja kaduma läinud ema – sissevaade mesiniku ellu

Krista Kivisalu, «Meie mesilased». FOTO: Petrone Print

«Ahsoo, kõik töömesilased on tüdrukud?! Oh, ma ei teadnudki!» On nii palju seda, mida me mesilastest ei tea. Kuidas nad suhtlevad? Mida tähendab neile kokkukuuluvus? Filosoofilist mõtteainest ja paralleele inimeste eluga jagub. Peale selle annab see raamat võimaluse – vähemasti mõttemänguna – asuda mesilasi pidama. Kui kallis on inventar? Mis kuudel on töökoormus kõige suurem? Mida meega peale hakata? Kuidas teha endale meeaed ja -lilleaas?

Muide, see imeline pilt raamatu kaanel ei ole raps. See on põldsinep. Aga rapsipõldudest, putukamürkidest ja sellest, miks mesilaste hukkumine on ohtlik meile kõigile – sellestki tuleb raamatus juttu.

***

Teisel mesindussuvel jõudis meie mesilasse ema, kes sai nimeks Täpp. Oma nime sai ta sellest, et tema seljakilpi kaunistas punane täpike. Muidugi ei tulnud ta meile ise, seljakott seljas, vaid mina tõin ta. Autoga. Tallinnast.

Ma polnud plaaninud tol suvel enam uusi peresid teha. Aga Tallinnas käigul pakkus tuttav mesinik mesilasemasid – Buckfastid, hea tõuliin, väga soodsalt, sest alles paarumata. (Paarunud emad on kallimad, sest nad on valmis kohe munema hakkama.) Kõhklesin: suve lõpul on üsna riskantne, et noor, paarumata ema leiab endale sobiva paarilise ja jõuab pulmalennule minna. Ma polnud kunagi mesilasemasid ostnud. Kas saan hakkama? Aga otsustama pidi kohe ja nii ma ütlesingi jaa.

Nõnda sõitiski mu auto kõrvalistmel kodu poole viis noort mesilasema. Kõik viis olid punase täpiga ja laulsid kogu sõidu mesilasemade laulu. Ja kuigi see viimane sõnapaar tundub teile kirjanduslik liialdus, on see ometi tõsijutt: noored mesilasemad piiksuvad intensiivselt ja seda kutsutakse mesilasemade lauluks. Laulavad nad siis, kui tunnevad teise mesilasema, oma konkurendi lõhna, ja selle mõte on anda teada: me oleme siin, me oleme noored ja tugevad ja meie päralt on maailm.

Loomulikult ei istunud nad viiekesi istmeserval ega kõigutanud laulu saateks jalgu. Igaüks oli oma pisikeses puuris koos teda saatvate-toitvate amm-mesilastega ja ma olin neile rätiku ümber pannud, et neil oleks soe ja mitte väga valge. Hämaras tunnevad nad end paremini, emadel möödub ju peaaegu kogu elu tarus ja elektrit ei ole mesilased veel leiutanud.

Mesilasema on väga kaunis: naiselik, sihvakas, pikk, kumerate puusadega putukas. Tema pikad saledad koivad hoiavad kergelt ja elegantselt kehast eemale ning mulle tundub teda vaadates, nagu kannaks mesilasema jalas punakaid sukksaapaid. Tunnen meeleliigutust iga kord, kui juhtun ema kärjel nägema. Ilus hetk, aeg peatub. Ah, ema! Ema ise!

*