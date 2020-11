Järeleandmatud ei mõtle, nad liiguvad alati edasi

Ära mõtle

Kell oli 10 hommikul, kui üks must maastur minu Lääne-Chicagos asuva Attack Athletics nimelise spordiklubi turvaväravatest sisse sõitis. Selles polnud midagi ebatavalist – profisportlased käisid siin kõikvõimalikel kellaaegadel. Siin, kus Michael Jordanil, Kobe Bryantil ja Dwayne Wade’il oli oma kapp ja milles treenis, mängis palli või lihtsalt veetis aega lugematu arv superstaare.

Tim S. Grover, «Järeleandmatu». FOTO: Raamat

Sel õhtul on saalis aga vaid üks mees ja mitte keegi ei tea, et ta seal on. Ei tema meeskond, meedia ega ka mitte tema oma perekond. Meeskonnakaaslased on oma hotellitubades kolm ja pool tuhat kilomeetrit eemal ja meedia pommitab teda nii kõnede kui ka sõnumitega.

See kõik toimub keset NBA playoff’e ja tal on platsile naasmiseni aega vähem kui 72 tundi.

Eelmisel õhtul nägi terve maailm teda valust longates platsilt lahkumas ja nüüd on kõigil vaja teada, mis seis on. On temaga kõik korras? Saab ta mängida? «Minuga on kõik korras,» ütles ta mängujärgsel pressikonverentsil. «Temaga on kõik korras,» ütles treener, kel tegelikult polnud aimugi, kus tema staar parasjagu asub. «Me ravime teda veidi ja ta on kohe platsil tagasi,» ütles mänedžer, kes juba teadis, et see mängija ei lähe oma meeskonna treenerite lähedalegi.

Olles lõpuks oma hotellitoas üksi, teeb ta kõne ühele salastatud numbrile, mis on salvestatud lugematu arvu sportlaste telefonidesse üle kogu maailma.

«Mul on abi vaja,» ütleb ta.

«Kui kiiresti Sa siia jõuad?» küsin vastu.

Tippsportlasena on Sul salaja ja ilma kellegi teadmata minu juurde jõudmine lihtne – kutsud eralennuki järele, võtad kaasa turvamehe ja lihtsalt tuled, konfidentsiaalsus on garanteeritud. Keeruliseks läheb tavaliselt siis, kui juba kohal oled – kas on vaja kiiret sekkumist, pikaajalist taastumisprogrammi või lihtsalt ühte psühholoogilist jalahoopi tagumikku. Mõned mehed tulevad minu juurde, arvates, et täidavad natuke mingeid ankeete ja venitavad end veidi, aga esimese tunniga on nad läbi higistanud kolm T-särki ja prügikasti täis oksendanud.