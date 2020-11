ANNA HOOGU ⟩ Rein Muuluka fotod tühjadest taludest tahavad jõuda raamatukaante vahele

Raamatu põhiosa moodustavad fotod on pildistatud otse positiivpaberile.

Fotograaf Rein Muuluka otsib Hooandjas tuge, et välja anda raamat fotodest, mis on valminud perioodil 2016-2020 Lõuna-Eestis matkates leitud tühjades taludes. Paikades, kust on lahkutud.