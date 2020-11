Marek Vahula pani kirja armumise romaani

Teos räägib nii Vooremaast kui ka autori sealsest armuloost ning lisaks on 69 värvifotost koosnev fotogalerii, mis tehtud Vooremaa maastikel.

Esimeses, kirjanduse põhjal koostatud osas saab kõike teada Vooremaast, loodusest – looduskaitsest ja kuni ajalooni-rahvapärimusteni välja. Teises osas pajatab autor oma Vooremaisest armuloost, selle algusest kuni kadumiseni välja. Kolmandas osas on kaunite värvifotodega galerii, mis tehtud kaunitel maastikel endil.

Armastuse aasta, mis ühest kalendriaastast pikem sai, nägi kõiki nelja aastaaega. Suve hakul alanud uus kevad, mis mind armuma pani, kuulutas vanapoisi ajastu lõppu ja uue elu algust. Tormiline armulugu, mis kahte inimest kokku viima hakkas, nägi mitut päikest ja lõpuks külma talve ja oma loojangut. Armastuse arutelu tagantjärele annab mulle hiljemgi hingesooja ja siin kaantevahel ta nüüd ongi ja siinkohal armujutustus algabki. See lugu, mis nägi kahte inimest ja nende soovi armastust üksteisest leida. Seda, mis kahest lõpuks leiti ja mis ka leidmata jäi. See, mis aastat nägi ja siis lõpuks otsa sai. See, mida kõik üksteisest otsivad ja mida leitakse või mis sageli ka leidmata jääb. Nii nagu juhtus minuga ja Vooremaa naisega, Merle Kollomiga, kes otsisid paljut, kuid kes siiski kõike üksteisest üles ei leidnud.