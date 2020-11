Raamatutäis südamesõpru, kes ujuvad vastuvoolu

Beatrice Masini, «Kangelannad, kes saadavad meid läbi elu». FOTO: Koolibri

Siin on tüdrukud ja naised, kes tutvustamist ei vaja: Imedemaa Alice, Pipi Pikksukk, Mary Poppins, aga ka need, keda päris iga laps ja noor ei pruugi tunda, nagu «Salaaia» Mary või «Väikeste naiste» Jo. Kuid mitte ainult – raamatus on koha leidnud ka Virginia Woolfi Orlando, «Vihurimäe» Catherine, Jane Eyre, «Tuhande ühe öö» Šahrazad ning kuulsaimad nii-öelda langenud naised: Anna Karenina, Emma Bovary, Connie Chatterley.

Illustreerija kirjeldab portreteeritavate valikut nii: «Need on tegelased, kes sattusid vastuollu oma aja reeglitega ja kes elasid väljaspool raame, isiksused, kelle lood vahendasid meile elu ja imesid.» Väga sümpaatne on teose pildikeele puhul see, et Fabian Negrin on valinud iga tegelase ja tema ajastu edasiandmiseks erineva stiili, olgu see siis kollaaž, söepliiats, akvarell, Mucha või mõne teise kunstniku jäljendamine.

Kuna tegu on itaalia algupärandiga, on raamatus ka hulk Eestis tundmatuid tegelasi: Bradamante, Marianna, Lavinia, Zazie, «Tähetüdruku» Susan, Calpurnia, Charity. Minu jaoks üks toredamaid avastusi oli, et ka eesti keelde on jõudnud kolm kangelannat, keda mina ei tundnud: David Almondi «Minu nimi on Mina» (est k 2016), Karin Michaelise «Bibi» (est k 1932 ja 1993) ning Roald Dahli «Matilda» (est k 1999 jt).

Pilt raamatust. FOTO: Erakogu

Kuigi raamatul väljaöeldud sihtgruppi ei ole, oleksin ise seda teost fännanud nii vanuses kaheksa kuni kolmteist ning just selles eas tüdrukutele raamatut nüüd kinkinud olen. See on just iga, mil hakkame end tundma veidi nurgelisena ja mitte nii hästi massi sulanduvana, miski tundub meis teistmoodi kui ümbritsevates – siis on suureks toeks kõik siin teoses väljatoodud «sõbrannad», kes on samuti vastuvoolu ujujad ja teisitimõtlejad.