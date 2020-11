Ameerikalik rollercoaster. Lühiromaani lühiarvustus

Hüplikkus saab heastatud, kui pidada silmas, et käsikiri on algselt välja antud ingliskeelsena ja mõjub ehtameerikalikult. Torkab teravalt esile, kuidas aju just USA popkultuurile iseäralikke kujutluspilte looma kipub. Hoolimata kohandustest eestikeelses tõlkes (osad tegevuspaigad on tallinlasele tuttavad ja näiteks Frank on ingliskeelses algversioonis hoopistükkis Fritz) ei tule hetkekski pähe, et võiksin jagada tegelastega sama linnaruumi. Jalgrattaga udjava koomiksifänni action-unelmad, näiliselt idülliline äärelinn, psühhoosis sektiliikmed ja üleüldse eestlasele võõras religioonikomponent (kuigi tuleb tõdeda, et usu kui pidepunkti temaatika kandumine lapsepõlvest täiskasvanuikka oli intrigeeriv ja osavalt läbi mõeldud nüanss), sekretär sõõrikuid söömas, langevarjuhüpped, filmilik epiloog… Kõrvus mängib lausa igale episoodile sobilik taustamuusika. See on vist hea märk, jah?