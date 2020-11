Müügioskust on vaja kõigil sõltumata soost, vanusest või ametist. Aga miks?

Grant Cardone, «Müü ise või müüakse sulle». FOTO: Million Mindset

Hoolimata oma senisest arvamusest või hinnangust müügi ja müügiinimeste kohta, pead täiesti omaks võtma mõtte, et tuleb müüa, olenemata sellest, mis positsioon või amet sul elus on. Kas oled vaene või rikas, mees või naine, põhipalgal või komisjonitasul, pead alati kellelegi midagi müüma, et edasi liikuda. Sel reeglil pole erandeid ega teid selle toimimisest pääseda. See ei tähenda, et peaksid endale peale tõmbama polüestrist püksirihma ning jalga valged patentnahast kingad, rääkime superkiiresti ning määrima inimestele pähe midagi, mida nad ei taha osta.

Mõtle korraks kõigi oma rollide peale elus. Ütleme, et sulle meenusid kohe abikaasa, partner, töövõtja, ema, õpetaja, koguduse liige, naaber, sõber, kirjanik ja kooli hoolekogu esindaja. Ma tahan, et vaataksid iga rolli eraldi ning analüüsiksid, kuidas on müük nendega seotud. Võib-olla pole müümine sinu igapäevatöö ja võib-olla ei saa sa müümise eest rahalist komisjoni, kuid ma kinnitan, et näed, kuidas müümine mõjutab igas rollis edukust rohkem kui ükski teine oskus.

Palgatõusu igatsev vastuvõtutöötaja, rolli endale sooviv näitleja, üht tüdrukut ihkav kutt – nad kõik peavad end müüma, mõistavad nad seda või mitte. Professionaalne müügiinimene, kelle sissetulek oleneb müügist, peaks kindlasti teadma, kuidas seda müüginimelist asja peab tegema. Kui tahad tööle sõites kiirteelt maha keerata, siis pead teiste autojuhtidega kokku leppima, et nad sul seda teha lubaksid. Kui ostad maja ja püüad müüjat veenda, et ta laseks hinda alla, siis tegelikult müüd. Kui lähed panka, et laenu saada, müüd laenukomiteele pakkumist, miks nad peaksid sulle laenu andma. Kui näitleja läheb prooviesinemisele ja loodab rolli endale saada, siis olenemata sellest, kui hästi ta on valmistunud, peab ta olema võimeline lavastajat veenma, et ta mitte pelgalt ei oska näidelda, vaid on lisaks ka selle rolli jaoks just õige inimene! Hakka juba praegu ennast ette valmistama, sest seda oskust on elus hästi hakkama saamiseks vältimatult vaja.

Müügioskus on hakkama saamiseks niivõrd tähtis, et ma ei saa aru, miks seda ei õpetada juba koolis. Asjaolu, et müüki seal ei õpetata, nõuta ega isegi pakuta, tõestab veel rohkem selle oskuse omandanud inimeste suuremat väärtust. Tundub, et koolis ei õpetatagi eluks kõige vajalikumaid oskusi. Sain 17 aastat akadeemilist haridust ja võin öelda, et olen seminaridel, audioprogrammidest, raamatutest ja konverentsidel edukate äriinimestega peetud vestlustest rohkem õppinud kui akadeemilisest haridusest kokku. Ükski edukas äriinimene ei jätaks teda äriteel aidanud oskuste nimekirjast välja müügi põhitõdesid, veenmis- ja läbirääkimisoskust.