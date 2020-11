Sõnause sõnakorjel on pakutud üle tuhande sõna

«Oleme positiivselt üllatunud, et eestlased on ettevõtmisega nii hästi kaasa tulnud. Juba esimese 24 tunni jooksul esitas 232 inimest 470 uudisdigisõna. Praeguse tempo jätkudes saame kokku ilmselt märksa enam uusi sõnu kui 2010. aasta Sõnausele laekunud 2123,» rõõmustas ettevõtmise projektijuht Ede Tamkivi.

Kõige enam on praeguseks vastet pakutud sõnale shortcut – 56 korda, järgnevad chattima (47), photoshoppima (38), hackathon (35) ja striimima (32). «Need sõnad on ka Sõnause veebilehel näidetena esitatud ja seega on üsna loomulik, et need on ka kõige rohkem tähelepanu saanud,» lisas Tamkivi. «Pakkuda võib aga ka vasteid muudele igapäevases keelekasutuses häirivatele sõnadele.»