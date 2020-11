3 raamatut, mida modellisaate juht Jay Manuel soovitab terve mõistuse hoidmiseks

Jay Manueli raamat on ilukirjanduslik satiiriline lugu menukast modellisaatest, mida juhib keerulise iseloomuga supermodell. Kes on modelliks pürgivate osalistega tõsielusaateid jälginud, saavad ilmselt aru, kust autor rohkelt inspiratsiooni on võtnud.

Jay Manueli aasta on suures osas möödunud eneseisolatsioonis, mille ta on veetnud oma kodus ja eriti tagahoovis istudes. Seetõttu on ta saanud ka rohkem aega lugemisele pühendada. Kuna ajad on keerulised, on ta eelistanud teoseid, mis aitavad elu üle järele mõelda ja tugevat vaimset tervist hoida.

Siin on mõned raamatud, mis talle sel aastal enim meeldisid ja mida ta teistelegi soovitab.

«Ma olen seda raamatut lugenud mitu korda ja usun, et see on karantiinis lugemiseks täiuslik,» kiidab Jay, kes luges päevas ühe peatüki, et raamatu toel keerulistel aegadel oma eluga paremini toime tulla. «See aitab mul olla positiivsem ja tänulikum ka kõige raskematel päevadel.»

«Olgem ausad, mingitel eluetappidel oleme me kõik süüdi selles, et hoolime liiga palju sellest, mida teised meist arvavad. See raamat jõustab sind,» ütleb Jay. «Selles on sügavmõttelisi soovitusi nendeks aegadeks, kui tunneme, et vajame välist heakskiitu.»

«See raamat on puhas maagia,» kiidab saatejuht. «Ma arvan, et meile kõigile on oluline – sõltumata sellest, mis meiega on minevikus juhtunud –, oma lugu ise jutustada.» See raamat on Jay selgitusel hea õppetund sellest, kuidas ka kõige mustema mineviku puhul võib tulevikus siiski valguskiiri näha.