Õpikuvormis Westerose ajalugu, millest võiks saada mitu põnevat romaani

George R. R. Martin on 1948. aastal sündinud ameerika kirjanik. Lapsepõlves oli tema maailm väga piiratud, mistõttu ta hakkas raamatute kaudu laias maailmas seiklema. Ta alustas väga palju lugusid, aga ei lõpetanud neid, sest need ei tundunud paberile kirjutatuna nii ägedad kui tema peas. Elukutselise kirjanikuna hakkas Martin raha teenima 21. aastaselt. 1991. aastal tekkis mehel soov kirjutada eepiline fantaasiasari ning «Jää ja Tule laul» hakkas ilmet võtma. Esimene romaan «Troonide mäng» ilmus 1996. aastal. Kirjanik hakkas ajaloojupikesi kirjutama illustreeritud kogumiku «The World of Ice and Fire» jaoks, kuid sattus hoogu ja teksti sai nii palju, et ta otsustas need sellest teosest välja jätta ja eraldi raamatusse panna. «Tuli ja veri» ei ole kunagi mõeldud olema romaan. «Tuli ja veri» on kroonika Targaryenide dünastiast, täpsemalt Westerose vallutamisest ning esimestest valitsejatest. Mulle meeldis raamatu õpikuformaat, mis võimaldas sellesse kokku pressida tohutus koguses põnevaid sündmusi, kuid oleksin tahtnud lugeda rohkem lohedest ja vähem abieludest. Kui sind huvitab Westerose ajalugu, siis loe aga kindlasti, sest põnev on saada teada, mis kõik kirjanik oma väljamõeldud maailma ajaloo kohta kokku on fantaseerinud!