Menukirjanik Tana French avaldas, milline kirjandusklassika teos on tema meelest ülehinnatud

Oma kirjanduslikuks eeskujuks peab French Walesi kirjanikku Dylan Thomast, kes kirjutab tema meelest võluvalt, koguni täiuslikult. Samuti näitasid talle Dennis Lehane’i ja Donna Tartti looming, et kirjanik ei pea valima ühe kindla žanri temaatikat ja võib mis tahes teosesse lisada oma suva järgi palju sügavust ja kauneid kirjeldusi. Tegelikult võib autor teha kõike ja žanrikirjandus on jama, on French järeldanud.

Kehvematest lugemiskogemustest tõi French välja D.H. Lawrence’i «Armastavad naised», mis on tema meelest ülehinnatud. «Ilmselt jääb mul midagi kahe silma vahele, sest ma ei saa selle raamatu mõttest aru,» märgib French. «Ta on ilmselgelt iseenda imelisusest väga suures vaimustustes, et ta on nii «julge» ja «šokeeriv», aga kui seal ongi midagi julget, siis on see maetud ebasiira kirjastiili ja ennasttunnustava meeleolu alla.»