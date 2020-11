Tahad oma ideid juhile maha müüa? Ekspert selgitab, kuidas seda teha

Idee mahamüümine ei käi üldjuhul kiiresti

Kasak toob võrdluseks, et ka müügiprotsessid on tõepoolest protsessid. Ta räägib, et kui sul on hea idee ja tahad seda kellegagi koos teostada, pead jõudma selle inimese mõtetesse nii, et sa ei suru seda peale, vaid teed nii, et inimene jõuab ise sama tulemuseni.

Ketlin Kasak, «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Kirjastus Kirjutaja OÜ

Tihti võib ka juhtuda, kus sul tulevad head ideed, et võiks teha nii või naa, aga keegi ei lähe sellega kaasa ja oled olukorras, kus ei saa aru, kuidas teised siis aru ei saa. «Sa ei saa müüa ideed, kui sa ei jõua teise inimese olukorda,» kinnitab Kasak.

Enne idee müümist on vaja see läbi analüüsida. «Kui töötad personalitöötaja rollis ja on vaja juhile idee maha müüa, tee see idee endale päriselt selgeks. Pane see kirja paberile või arvutisse,» juhendab Kasak. Kindlasti tasub ka keskenduda ühele ideele korraga.

Teine tähtis eeltöö on aru saada juhi mõtetest ja eesmärkidest, vahel ka isiklikust elust. «Igal inimesel on mingid oma psühholoogilised kohad, aga sa pead nendeni jõudma, seda saab teha vaid õigeid küsimusi küsides,» räägib Kasak ja lisab, et mõne juhi puhul võibki tema eesmärk olla mugavus, et keegi teda ei tülitaks. Siis pead mõtlema, et su idee sobiks tema eesmärgi sisse, mis tema jaoks oluline on.

Ei maksa kiirustada

Kasak ütleb, et ideid müües ei tohiks kiirustada ega karta luua väärtust. «Paljud kardavad, et keegi teine võtab selle idee ära,» kirjeldab ta levinud hirmu ja ütleb, et ei tasu karta enda ideid välja anda, sest sina ise oskad oma ideid kõige paremini ellu viia.

Ka tasub juhtidega rääkida numbrite meeles, selleks aga peab sul idee endal olema selgeks tehtud. «Miks peaks tahtma keegi su ideed ellu viia, kui sa pole isegi vaeva näinud, et valmistada end ette, et seda inimesele rääkida,» toob ta välja. Muidugi tasub ka olla konkreetne, sest enesekindlus on see, mis müüb.

Ideid jagades peaks ka olema kannatlik ja ootama, millal protsess õigesse kohta välja jõuab. Ei tasu võtta ideid endale kinnisideeks, sest vahel tuleb ette olukordi, kus tulebki lasta teisel inimesel seda seedida ja mõelda ning leppida sellega, et vastust ei tule kohe.