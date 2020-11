Raamat, mida on raske lugeda, aga mis annab mõtteainet pikaks ajaks

Raamatu tutvustus

Lionel Shriver (s 1957) on Ameerikas sündinud kirjanik ja ajakirjanik, kes elab ja töötab Suurbritannias. «Me peame rääkima Kevinist» on Shriveri seitsmes teos, mille eest võitis ta maineka Orange'i kirjandusauhinna. Kiiva kiskunud emadusest jutustavas romaanis läheneb autor tragöödiale – tapatalgutele keskkoolis – tapja ema vaatevinklist. Eva juurdleb oma poja isale kirjutatud kirjades selle enam kui raske iseloomuga lapse kasvatamise üle ning tunnistab, et niisuguse poja emaks olemine tekitas temast vastumeelsust. Sedamööda, kuidas meie ees avanevad probleemid Eva perekonnas, ligineme me ootamatule haripunktile, mis peidab endas üllatusi ning ränga hinnaga tulnud lunastust. Eva näol on Lionel Shriver loonud jutustaja, kes on ühtaegu liigutav, kurb, naljakas ja mõtlemapanev.

Muljed

«Me peame rääkima Kevinist» on raamat, mida on raske lugeda ja veel raskem arvustada. Raskeks teevad selle nii sünge teemakäsitlus (pojast koolitulistaja kujunemine) kui ka peensusteni ilutsev kirjanduslik stiil. Mul olid raamatuga väga vastakad emotsioonid. Kindlad aspektid väga meeldisid (psühholoogilisus), kuid oli ka asju mis ei meeldinud. Kui rääkida ainuüksi stiilist, siis laused on äärmiselt peenutsevad. Kasutatakse sõnu nagu «amorfne», «perpendikulaarsus» ja «anglooptimism». Stiil on alati äärmiselt subjektiivne asi mida analüüsida, aga mind hakkas sõnakasutus väga kiirelt häirima. Kujutan samas ette, et mõnele vastupidi, väga meeldib.

Ühtlasi olid mul kahetised emotsioonid Evaga, poja emaga. Tegu on äärmiselt rikkaliku tegelaskujuga, kelle käitumist ja mõtteid lahatakse põhjalikult. See oli äärmiselt meeldiv, aga vähem meeldiv oli lugejana talle kaasa tunda. Naine kahetses Kevinit peaaegu sünnist saadik, täpsemalt hetkest, mil vastsündinud poeg põlgas ema rinna ja esimest korda süles olles nutma puhkes. Mul tekkis lugedes mitu korda küsimus, et miks ta ometi lapse sai. Naisele ei meeldinud lapsed mitte kunagi ja lootis, et ehk meeldib enda oma. Kuid need on pigem detailid. Ka romaanis põhjendatakse naise käitumine ära sellega, et tal tekkis sünnitusjärgne depressioon.