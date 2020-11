Miks valitseb sinu isiklikus reaalsuses pigem puudus kui küllus? Terapeut selgitab

«Kõik on energia, mis võngub mingil sagedusel. Sagedusi on mitmeid, nende hulgas külluse sagedus, armastuse sagedus ja puuduse sagedus. Nagu raadio ei saa samaaegselt mängida kaht erinevat kanalit (mis on erinevatel sagedustel), ei saa ka sina puuduse sagedusel olles kogeda külluse sagedusega kaasnevaid õnnistusi. Kui sinu isiklikus reaalsuses valitseb hetkel pigem puudus kui küllus, siis selle üheks põhjuseks on ilmselt see, et oled häälestunud puuduse sagedusele, kus domineerivad hirm, mure, kritiseerimine, ebakindlus ja süütunne,» kirjutab terapeut raamatus.