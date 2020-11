KATKEND ⟩ Dave Benton vastab 3 küsimusele Eestist, elust ja surmast

Dave benton, «Olen see, kes olen». FOTO: Raamat

Kokku saab raamatus vastuse ligi paarisajale erinevale intrigeerivale ja isiklikule küsimusele, mida on Dave’ile esitanud artistid, sõbrad ja vanad kolleegid, muusikud, promootorid, esinejate mänedžerid, ärimehed ja –naised, psühholoogid, poliitikud, ajakirjanikud, turundusspetsialistid ja pereliikmed.

«Tegin valiku inimestest üle maailma, kes mind tunnevad ja pöördusin nende poole kutsega osaleda selles raamatu kirjutamise projektis ja andsin ülesande esitada mulle 5-10 küsimust mu elukäigu kohta. Pagan võtaks – mitte keegi ei keeldunud!» räägib ta. Kokku sai küsimusi 279, millest jäi järele peale nende süstematiseerimist ligi paardada - need saidki raamatu selgrooks.

Avaldame raamatust kolm tõsist küsimust ja vastust Eesti, elu ja surma kohta.

Kas eesti keelt oli raske õppida?

Alustasin kolm korda kursustel keeleõpet ja kukkusin iga kord läbi, mitte ainult oma heitliku ajagraafiku tõttu, vaid ka seepärast, et see on neetult raske. Lisaks muule on Eesti nii noor riik, et kõik inimesed, keda kohtad, räägivad inglise keelt. Kui püüad aegamisi eesti keelt rääkida, vastavad nad, et pole viga, me võime inglise keeles vestelda. Ma saan aru rohkem, kui ise räägin.

Oled elanud Eestis nii kaua, et oled saanud üheks meie seast. Kas on aga kombeid, hoiakuid, tavasid või midagi muud, mis sulle eestlaste juures veidrad tunduvad?

Olen elanud mitmetes maades ja võin öelda, et võime kohaneda ja sulanduda on mind tublisti aidanud. Kõigis maades on olnud mõned kummalised tavad, aga nendega tuleb lihtsalt kohaneda. Eestis tundub mulle pärast kõiki neid aastaid kõige veidram ja arusaamatum see, kui noogutad kellelegi möödudes tervituseks ja ta vaatab sulle otsa ilmega, nagu tahaks küsida, mis sul viga on, kas ma peaksin sind tundma?

Või see, kui peatad auto, et kedagi üle tee lasta ja nad ütlevad või viipavad sulle, et sa edasi sõidaksid. Jällegi, mitte kõik ei tee nii, aga seda tuleb ette. Ma ei hakka vist kunagi aru saama, miks.

Kas tahaksid pärast surma saada maetud Eestisse?

Ma sooviksin, et pärast mu surma laseks pere mind tuhastada ja puistaks tuha merre. Tõepoolest, minge näiteks rõõmsale reisile Rootsi ja tehke see kasvõi happy hour’i ajal viie minutiga teoks ning võtke pärast pits viina. Aitäh, sõbrad, ütleks ma ja vaataksin seda tseremooniat pealt.