VIDEO ⟩ Eia Uusi raamatuklubi Raamatujutud alustab uut hooaega

Raamatujutud toob kokku parimad raamatud ja head inimesed, et veeta kord kuus mõnus õhtupoolik arutledes valitud raamatute ja kuu teema üle. Vahepealsel ajal saab mõtteid jagada Facebooki grupis . Vahet ei ole, kas lugemine on su meelistegevus või sa pole aastaid ühtki raamatut lõpetanud, leiad klubist kindlasti uusi sõpru: olgu nad tegelased teostes või raamatuklubis.

Kas sina teadsid, et Graham Greene’i kuulus «Meie mees Havannas» oli kirjanikul algselt plaanitud kui «Meie mees Tallinnas»? Miks Greene meelt muutis, saab teada Mark Kurlansky raamatust «Havanna. Subtroopiline deliirium».

Et järgmisel klubikohtumisel on külas reisisell ja kirjanik Susan Luitsalu, on kuu raamatu valikus ka nii Eia Uusi kui Luitsalu reisiraamatud, mis kindlasti samuti jutuks tulevad ning mille kohta saad autoritelt küsida kõike.