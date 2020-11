«Tagasi tulevikku» staar Michael J. Fox jagab sellest aastat oma parimaid lugemiselamusi

Lähipäevil ilmub Michael J. Foxiuus elulugu «No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality», milles ta kirjeldab lähemalt oma 30 aastat kestnud võitlust Parkinsoni tõvega. Seoses uue raamatu ilmumisega jagas autor Amazon Book Review vahendusel ka enda lugemissoovitusi 2020. aastast.

«See on üks parim, ühelt parimalt,» ütleb Wolf. ««The Stranger» on kõhedusttekitav, salapärane ja oskuslikult põnevust täis pikitud.» Wolf tunnistab, et kirjanik on tema hea sõber, aga see ei tähenda, et ta oleks kallutatud, sest Coben on igal juhul temameelest üks parimaid põnevike autoreid.