«Tahad end ära tappa. Miks? Sest kõik on liiga ilus, et sellega toime tulla»

Sügisega on hoopis teine, aga sugugi mitte vähem emotsionaalne lugu. Minu jaoks on see aasta ilusaim aeg. Suvel pole New Yorgis midagi head. Linn on palav, umbne, kõik on ära ja kuigi hõredam liiklus lubab kiiremini ühest kohast teise saada, on ilma kõigi ära sõitnud sõpradeta igav ja kõik oleks justkui niiske ja kleepjas. Igatahes saabub sügis ja linn hakkab elavnema. Newyorklased naasevad puhkuselt ja ilm muutub jahedamaks. Lapsena Brooklynis kasvades olid suved taevalikud, sest siis ei pidanud koolis käima ja võis päevad otsa palli mängida ja kinos käia. Mul oli lõbus, aga isegi siis tähendas sügis aega, mil kõik kenad tüdrukud laagrist tagasi tulid, ja kuigi peagi ähvardas jälle klassiruumide ja kooliõpikute õuduse keskele naasmine, pani vähemasti sigmoidanatoomia vere vemmeldama. Mina ise ei käinud laagris, mõte ei meeldinud mulle ja tegin proovi kõigest ühe korra, ainsaks päevaks. Jäädes uskuma, et tegu on pesueht Shangri-La’ga, panin ma end kirja laagriabilisena, sõitsin rongiga põhja poole, sain kohemaid pihta, mis värk on, ja kutsusin isa endale järele. Tõelise tülinorijana võttis ta kaasa oma tüüakast väljapressijast sõbra Artie, kelle jalg oli puupiirituse joomisest halvatud, ning üheskoos sõitsid nad hambuni relvastatuna mind tollest armsast juudi suvelaagrikesest ära tooma. On ütlematagi selge, et tulistamiseni asi ei jõudnud.