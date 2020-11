Raamat, mis on Amazoni juhti Jeff Bezost enim mõjutanud

Bezoz nägi kahtlemata raamatutes suurt väärtust. Seega on talt ka uuritud, mida ta ise lugeda armastab. Võiks arvata, et nii edukas ärimees loeb juhtimisraamatuid, kuid üllatuslikult ei ole tema lemmikraamat üldse aimekirjanduse vallast. Jeff Bezos nimetas oma lemmikraamatuna hoopis Nobeli preemia laureaadi Kazuo Ishiguro romaani «Päeva riismed», edastab Success.

1989. aastal ilmunud «Päeva riismed» on vaade täiuslikule Inglise ülemteenrile ning tema kaduvale väikesele maailmale sõjajärgsel Inglismaal. Pärast kolmekümneaastast teenistust vaatab Stevens puhkusereisil olles tagasi oma karjäärile Darlington Hallis, otsib mälusoppidest kinnitust, et on töötanud «suurepärase härrasmehe» juures. Ometi hiilivad ta mälestustes ka kahtlused lord Darlingtoni tõelise pale suhtes ja tema kindel usk oma peremehesse kipub vankuma.

Bezose sõnul meeldis see raamat talle nii väga, sest see on võimatult täiuslik. Enne selle raamatu lugemist ei osanud ta arvatagi, et keegi võiks osata niimoodi kirjutada. «Päeva riismed» on tema sõnul täiesti ebatavaline raamat, mis on teda suuresti mõjutanud.