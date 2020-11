FAKT AJALOOST ⟩ John Steinbecki maailmakuulus teos, mille esimese mustandi koer ära sõi

Seda õnnetust sai omal nahal tunda kuulus Ameerika kirjanik John Steinbeck. Nimelt on teada, et kirjamehe koer Toby sõi ära tema jutustuse «Hiirtest ja inimestest» esimese mustandi. Steinbeckil ei jäänud muud üle kui kõik uuesti kirja panna. Muide, oma eluajal sai ta sageli ohtra kriitika osaliseks ning tema kirjutisi hakati kõrgemalt hindama alles pärast seda, kui ta oli juba surnud.

The Guardian kirjutab, et sarnaseid õnnetuid lugusid käsikirjadega on juhtunud ka teistel kirjanikel, sest ei olnud ju vanal ajal võimalik teksti salvestada nii nagu tänapäeval. Näiteks saatis Thomas Carlyle oma Prantsuse revolutsiooni ajaloost jutustava teose mustandi sõbrale John Stuart Millile üle lugemiseks. Milli teenijanna pidas aga paberipatakat vanapaberiks ja tegi käsikirjaga tuld. Kuna tegu oli Carlyle’i ainsa koopiaga, oli ta sunnitud kogu raamatu uuesti kirja panema. Selleks kulus tal pool aastat.