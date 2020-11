KATKEND ⟩ «Arvuti vastas küsimusele, mida ei olnud isegi küsitud»

James Lovelock, «Novatseen. Saabuv üliintellekti ajastu». FOTO: Kirjastus Postimees

Viimast 300 aastat nimetatakse kokkuvõtvalt antropotseeniks, mil inimtegevusest on saanud Maad kõigiti muutev jõud. Ent nüüd on elu maailmakuulsa teadlase James Lovelocki sõnul pööranud ette uue lehekülje: alanud on novatseen. Autor on juba varem püstitanud nn Gaia hüpoteesi: elu ja Maa on vastastiktoimes tervik ning planeeti võib vaadelda üheainsa organismina. Uuel ajastul aga sünnib tehisintellektist tehislik eluvorm – küborgid. Mis neile korda läheb? Mis saab nende arengu käigus inimkonnast ja emakesest Maast? James Lovelocki väitel ei ole olukord inimkonna jaoks siiski lootusetu. Pigem tekib inimeste ja masinate liit, sest nad mõlemad on vajalikud Gaia, elava planeedi Maa alalhoidmiseks.

***

Märke tehisintellekti kasvavast väest leidub kõikjal meie ümber. Teadus- ja tehnikauudistes räägitakse iga päev hämmastavatest saavutustest. Siinkohal toon vaid ühe hiljutise näite. Kasutades AlphaGo sügavõppe tehnoloogiat, on Singapuri teadlased loonud arvuti, mis võib inimesele silma vaadates prognoosida tema südameataki riski. Lisaks võib ta niisamuti lihtsalt silma vaadates kindlaks teha inimese soo. Võib küsida, kas selleks on tõesti vaja masinat. Iva on selles, et me ei teadnud, et seda teha saab. Arvuti vastas küsimusele, mida ei olnud isegi küsitud.

Sõltumatult toimivast küborgist võib see tunduda kaugel, kuid ka Newcomeni aurupumbast kuni mootori jõul liikuva auto valmimiseni kulus palju aega, peaaegu kakssada aastat. Digitaalne tehnoloogia ja Moore’i seaduse jätkuv toimimine tähendavad, et sellised suured sammud astutakse kõigepealt mõne aastaga, siis mõne kuuga ja lõpuks paari sekundiga.

Protsessi juhib endiselt evolutsioon, aga uut moodi. Antropotseeni käivitasid Newcomeni mootori turuväärtus ja praktiline kasulikkus, mis on mõlemad evolutsiooniliselt soodsad omadused. Novatseen jõuab kätte samal viisil. Peagi leiutatakse mõni tehisintellektiga seade, mis uue ajastu lõplikult ja täielikult käivitab.

Teatud asjade poolest, nagu personaalarvutite ja mobiiltelefonide jõudmine kõikjale, olemegi juba samasuguses etapis, nagu oli antropotseen XX sajandi algul. Siis olid meil sisepõlemismootoriga autod, lihtsad lennukid, kiired rongid, kodudesse hakkasid jõudma elekter ja telefonid ning juba oli leiutatud ka algeline digitaalelektroonika. Sada aastat hiljem oli nende tehnoloogiate plahvatuslik areng maailma täielikult muutnud. Nüüd, vähem kui kakskümmend aastat pärast seda, on ees ootamas uus plahvatus.

James Lovelock. FOTO: Wikimedia Commons

Novatseeni ei käivitanud lihtsalt arvutite leiutamine. Seda ei teinud ka avastus, et pooljuhtide nagu räni või galliumarseniidi kristalle võib kasutada keerukate masinate ehitamiseks. Uue ajastu algust ei otsustanud tehisintellekti idee ega arvuti iseenesest – meenutagem, et esimese arvuti valmistas leiutaja Charles Babbage XIX sajandi alguses ja esimesed programmid kirjutas Ada Lovelace, poeedi lord Byroni tütar. Kui novatseen tähendaks vaid ideed, sündinuks see 200 aastat tagasi.

Tegelikkuses on novatseeni, nii nagu ka antropotseeni puhul otsustav inseneritegevus. Murdepunktiks, mis määrab novatseeni alguse, sai minu arvates vajadus kasutada arvuteid arvutite eneste disainimiseks ja valmistamiseks, nii nagu AlphaZero õpetas iseennast god mängima. See on protsess, mis käivitub tehnilisest vajadusest. Sellest, milliseid raskusi peavad leidurid ja tootjad ületama, annab aimu järgmine näide. Kõige peenem ühendus, mida on võimalik näha ja käsitseda, on läbimõõduga üks mikromeeter. See on ühe tavalise bakteri läbimõõt. Kui teil juhtub olema uus arvuti, mis töötab Inteli i7 protsessoriga, siis selle mikrokiibis on ühenduste läbimõõt ligi 14 nanomeetrit – seega 70 korda vähem. Oli möödapääsmatu, et ammu enne seda, kui sai läheneda niivõrd väikestele mõõtmetele, hakkasid tootjad mikrokiipide disainimiseks ja valmistamiseks kasutama arvuteid. Tähtis on, et see uute seadmete leiutamine koostöös tehisintellektiga nõuab nii riist- kui ka tarkvara. Nii oleme lasknud masinatel valmistada uusi masinaid. Ja nüüd tunneme end nagu kiviaja küla asukad, kes vaatavad raudtee rajamist läbi nende kodu ümbritseva oru. Ehitatakse uut maailma.

See uus eluvorm – sest nimelt seda see on – ületab AlphaZero autonoomia väga suurel määral. Sellel saab olema võime ennast täiustada ja paljundada. Neis protsessides parandatakse vead niipea, kui need leitakse. Darwini kirjeldatud looduslik valik asendub tahtliku valikuga, mis on väga palju kiirem.