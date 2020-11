Woody Allen filmihuvist: lasteaiast saati ei huvitanud mind lastesalmid ega toolimäng

Sõitsime metrooga, tulime maha Times Square’il, ja läksime trepist üles, tulles maapinnale Broadway ja Forty-Second Streeti nurgal. Olin pahviks löödud. Niiviisi paistis see lapse pilgu läbi: mustmiljon inimest, palju sõdureid ja madruseid, merejalaväelasi. Lõppematud kinomajad piki tervet Broadwayd ja Forty-Second Streeti mõlemat tänavapoolt ääristamas. Tantsusaalid. Stiilsed naised, vähemalt nii mulle tundus. Mõned tüübid mängisid raha eest pilli. Bondi rõivastega silt, Cameli suitsuga silt, kus üks tüüp puhus suuri suitsurõngaid. Kuivetunud tüübid röökimas kogunenud inimsummale, et maailmalõpp saabub neljapäeval. (Kas see tüüp teab midagi, mida meie ei tea?) Ja kuidas võisid need pabernukud ilma nöörideta õhus tantsida? Forty-Second Streetil oli Lauch Movie, mida katsid väljastpoolt kõverpeeglid (mis mind tõtt-öelda juba seitsmeaastasena lõbustada ei suutnud) ja Hubert’s Flea Museum, mille tõmbenumbriks oli hermafrodiit, mis kuradi asi see iganes ka ei olnud. Me tegime seal peatuse ainult

selleks, et isa saaks 22-kaliibrilisest vintpüssist küünlaleekide pihta lasta, kusjuures ta lõi kuulide peale laiaks umbes viis dollarit.

***

Lasteaiast saati ei huvitanud mind lastesalmid ega toolimäng. Ma tahtsin minna koos Barbara Westlake’iga metroo peale, sõita Manhattanile, viia ta oma Fifth Avenue katusekorterisse, juua Dry Martini kokteile (mida iganes see ka ei tähendanud), astuda õue terrassile ja suudelda teda kuuvalgel. Kujutate isegi ette, et seda mõtet ei kiitnud heaks ei 99. kooli personal, minu ema ega isegi Barbara Westlake, kes oli tol ajal kuueaastane ega hoolinud kokteilidest karvavõrdki ning nuttis hüsteeriliselt, kui Bambi ema maha koksati. Seega, kui palju ma ka ei teinud ettepanekut minna Astor Bari, ei saanud ma kuidagi jaole. Pidage silmas, et mu jutt oli kõigest suusoojaks. Kuigi teadsin, kuidas asi käib, poleks ma saanud üksipäini Manhattanile rännata ega otsida üles Astor Bar, end sinna sisse sehkendada ega tellida midagi kangemat kui Egg Cream. On ütlematagi selge, et mul olnuks üsna raske leida viit senti metroopileti jaoks, rääkimata kümnest, et ka daami eest tasuda.

***