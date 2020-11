Mänguasjamuuseumi kontorikoer andis inspiratsiooni uueks lasteraamatuks

Pisikirjastuselt Małgosia on ilmunud Marge Pärnitsa ja Olivia Lipartia värviküllane lasteraamat «Must kass ja Mustikas». Raamatu sünniks on inspiratsiooni andnud igapäevaselt Tartus mänguasjamuuseumi kontorikoerana töötav must koer, kes tõepoolest kannabki nime Mustikas.