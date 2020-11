5 nippi, kuidas öelda nii, et partner kuuleks (ja sinust ka päriselt aru saaks)

Harville Hendrix ja Helen LaKelly Hunt, «Abielu lihtsad tõed». FOTO: Raamat

Kui sa pole rahul oma partneri käitumisega, siis tahad, et ta muutuks – ja kohe! Aga see juhtub vaid siis, kui ta tahab muutuda. Ja tema tahtmine sõltub täiesti sellest, kuidas sa probleemi esile tood. Hädaldamise asemel pead väljendama oma soovi palvena. Ja räägi oma rahulolematusest lühidalt, kasutades saatja vastutust. Saatjana sa vastutad, et räägid viisil, mis paneb su partneri sind kuulama. Mõned vihjed:

1. Kausta mina-vormi («Ma tunnen, et olen üksi»), mitte sina-vormi («Sind pole kunagi kodus»). Sina-laused tekitavad tunde hukkamõistust – ja seda need ongi! Mina-vorm ütleb partnerile, kuidas sa ennast tunned.

2. Räägi selgelt ja lühidalt. Pidev teemast kõrvalekaldumine tekitab ohu, et ujutad partneri üle üha rohkemate sõnade ja emotsioonidega, millega ta ei suuda toime tulla. Kui ujutad oma partneri sõnadega üle, siis tunneb ta, et teda rünnatakse. Ta asub kaitsesse. Siis tunned sina end ohvrina, sest tundub, et ta ei muutu iialgi. Milline nõiaring!

3. Sa tahad, et su partner reageeriks, niisiis vali korraga vaid üks asi, mida tahad väljendada, ja esita see lühidalt. Kui partner vajab rohkem informatsiooni, siis usu mind, küll ta küsib.

4. Räägi partneriga siis, kui oled rahulik. Küsi ükskõik milliselt suhteeksperdilt ja ta ütleb sulle, et üle 90 protsendi sellest, kuidas keegi su öeldu vastu võtab, sõltub sellest, kuidas sa seda edastad. Niisiis, pööra tähelepanu mis tahes verbaalsetele märkidele, mida sa näitad välja, näiteks oma hääletoonile, pilgule, trummeldamisele, silmade pööritamisele, ohkamisele jne.

5. Lõpuks – ära kunagi oma partnerit kritiseeri, häbista, süüdista ega analüüsi.