ELK SOOVITAB ⟩ 5 vinget raamatut, mida isadepäeval lastega lugeda

Eesti Lastekirjanduse Keskus (ELK) valis välja viis raamatut, mida isaga koos lugeda.

Anti Saar, «Anni asjad». FOTO: Raamat

Anti Saar

Illustreerinud Anne Pikkov

Kirjastus Kolm elu

2020

Kolmeaastane Anni elab Tartus kahe vanema venna Matsi ja Samueli ning isa ja emaga. Anni päevad mööduvad lasteaias ja pargis käies, kodus olles ja tädi Salmet külastades. Raamat koosneb lühilugudest, millest igaüks keskendub mõnele tüdruku jaoks olulisele asjale (juukseklamber, saladus, auguga kivi jne).

Läbi asjade kirjelduste avanevad südamlikud igapäevaelu seigad, kerkivad ja lahenevad probleemid. Nõnda tuuakse esile ühe väikese mudilase kasvamine läbi argise ja lihtsa, toetava isa, armsa ema ja vendade ning teiste ümbritsevate abil.

***

Indrek Koff, «Kui ma oleksin vanaisa». FOTO: Raamat

Indrek Koff

Illustreerinud Kadi Kurema

Kirjastus Härra Tee ja proua Kohvi

2020

Väike poiss unistab tulevikust. Tema suurimaks sooviks on olla vanaisa, kellel on hiiglama palju lapselapsi. Selle vanaisa lemmiktegevus on oma lastelastega mängida, olgu selleks siis põlvel kiigutamine, veesõda või luurekas. Muidugi on tal ka tore naine, kes lastelastele hõrgutavaid toite valmistab ja nende haiget saanud kohtadele peale puhub. Vanaisa maja ümbruski on põnevatest tegevustest tulvil, nõnda et terve pika suvepäeva võib seal möllata. Loomulikult armastavad lapsed sellist vanaisa üle kõige maailmas. Kuidas see saakski teisiti olla!

***

Christine Nöstlinger, «Kui mu isa tahtis abielluda Anna Lachsi emaga». FOTO: Raamat

Christine Nöstlinger

Illustreerinud Ina Hattenhauer

Tõlkinud Piret Pääsuke

Kirjastus Pegasus

2020

11-aastane Cornelius armastab laiutada. Kuna tema vanemad on lahutatud ja ema töötab välismaal, elab ta isaga suures majas, millest poisi kasutuses on lausa kolm tuba. Kooliski on Cornelius ainus, kes üksinda kahele mõeldud pingis istuda saab.

Siis aga selgub, et poisil tuleb end kõvasti koomale tõmmata. Nimelt saabub nende klassi keset kooliaastat uus tüdruk Anna Lachs, kes poisi kõrvale istuma pannakse. Lisaks selgub ka, et tüdruku emast on saanud Corneliuse isa uus kallim.

***

David Walliams, «Paha paps». FOTO: Raamat

David Walliams

Illustreerinud Tony Ross

Tõlkinud Maria Lepik

Kirjastus Tänapäev

2020

Frank isa Gilbert on suur rallisõitja. Igal õhtul paneb ta poja, kes teda üle kõige armastab ja keda ta üle kõige armastab, voodisse ja läheb tööle. Franki isa osaleb romurallidel, kus viimase areenile jäänud auto juht saab auhinna. Enamasti on see just Gilbert, kes võidukarika koju viib ning ümberkaudsete austuse ja imetluse ära teenib. Ja kuigi isa arvab, et ta väike poeg ammu magab, hiilib Frank tegelikult alati isa võistlusi vaatama. Nõnda näeb poiss ka seda, kuidas ühel päeval isaga õnnetus juhtub ja ta jalg amputeerida tuleb. Isal ja pojal on ees küll rasked ajad, kuid needki on ületatavad, kui ollakse aus ja usaldatakse üksteist.

***

Ilmar Tomusk, «Kõik isad teevad pannkooke». FOTO: Raamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Maite Kotta

Kirjastus Elford Press

2020

Marike on juba mõnda aega elanud kasuemaga ja temaga kenasti harjunud. Nüüd, kui ta on kohtunud ka oma sünniemaga, oleks tal justkui kaks ema. Samas aga pole pildil mitte ühtegi isa. Marike unistab, et kord kuulub temagi ellu üks tore ja tugev isa, kellel on habe ja vuntsid ning kes, nagu kõik teisedki isad maailmas, pannkooke küpsetada oskab.