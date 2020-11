Laura Välik, «Külasaunast tähtede juurde». FOTO: Raamat

Armas lugeja! Külasaunas käimine on teekond – mõtetest ja tunnetest, rahvuskultuurist ja kogukonnast, kuid ka esivanemate juurest tulevikku. Rännak kõige muhedamate ja kõige teravamate mõtete piirimail, kus pole üht ilma teiseta.

Naudi provotseerivaid mõtteid ja lihtsat naeru – ära võta loetavat liiga kergelt ega liiga tõsiselt. Küll aga võta lugemiseks aega ja torma mööda mõtteridu rahulikult, sest just nii on omane tõelisele külasaunalisele. Kohtume piirimail, kuskil Eestimaa külasaunas!

Kuritöö ja karistus

«See on kuritegu!» kostis leiliruumist, kust kõik jutud kosta ei ole. «Meie riik läheb sinna samusesse, kui juhivad sellised inimesed! Öeldakse vaid, et inetu lugu ja muud midagi,» lisas teine daam. Prouad vihtlejad ei kasuta kunagi kurja keelt, kuid tol hetkel polnud nende keelekasutuses midagi rabavat.

Eestis ei ole kuningat. Aga neid, kes tahaksid kuningad olla, on küll.

Jutt käis hiljuti maha raiutud Aburi hiiest. Videot hiie rüüstamisest vaadati internetis mõne päeva jooksul enam kui 66 000 korda – 5 protsenti Eesti elanikkonnast. Metsateema on eestlastel hinges – ka nagu okas hinges. Ajalooliselt on eestlased metsa ja loodust alati au sees hoidnud, hiied pühapaikadena on selle austuse kõige tugevamateks sümboliteks. Meie esivanemad ei lubanud hiitest ära viia ainsatki oksa ning haruldased ei ole lood esiisadest, kes läksid metsa puud raiuma, kuid naasid õhtul koju ilma puuta – kõik olid ju nii ilusad ja elavad, hing ei raatsinud raiuda. Kuid pärimused räägivad ka sellest, kuidas linnupoegade tapmisele (mida Aburi hiie raiumise ajal samuti tehti) ja hiiepuude rüüstamisele järgneb paratamatult raske haigus, õnnetused või ka surm. See ei ole kuritegu kergete killast! Looduses on omavahel kõik seotud ja teole järgneb tagajärg – vanad eestlased tundusid seda teadvat.

«Inimesed on nii vihased,» esimese proua hääles kõlas nüüd kurbusenoot. Jäin mõttesse. «On ainult mina ja maailm, inimeste egod on nii suured,» lisas ta. Sain aru, et jutt käis hiie mahavõtjatest – metsafirmadest, ametnikest ja poliitikutest. Pidin endalegi sisimas ja sauna vaikuses – mis olid tol hetkel ehk üks ja sama asi – tunnistama, et olin vihane. Hiie mahavõtmine kõneleb sellest, et Eesti riigi praeguste otsustajate ja vastutajate mentaliteet on väga kaugel esivanemate poolt pühaks peetu austamisest. See kõneleb ka sellest, kui kaugel ollakse oma rahva austamisest.