Ulmekirjanik, kelle lood on mõjutanud ühiskonda

Esimesed lühilood olid üsna keskpärased (et mitte öelda igavad), kuid raamatu viimased 2/3 muutsid mu arvamust. Kõige paremad lood olid kahtlemata «Mälestused kliendi omal valikul», «Vähemuse ettekanne» ja «Sõjaveteran». Kahest nendest on isegi film tehtud. Uskumatu mõelda, et need lood olid kirjutatud 50 ja 60ndatel.