KATKEND ⟩ «Kümneaastaselt unistame armastusest; viieteistkümneselt see juhtub; kuuekümneselt hoiame seda veel alles»

Ma meelisklesin kaua oma kadunud elu üle; kinnitasin endale rõõmuga, et mu noorus on möödas, sest rõõm on tunda, kuidas külm tungib sulle südamesse, ja võida öelda, kombates seda käega nagu kollet, mis veel suitseb: ta ei põle enam. Ma käisin tasahaaval läbi kõik asjad oma elus, ideed, kired, joovastuse päevad, kurvastuse päevad, lootuse tuksed, ahastuse sööstud. Ma vaatasin kõik üle nagu inimene, kes külastab katakombe ja silmitseb kiirustamata surnuid, kes lamavad kahel pool käiku üksteise järel reas. Aastaid arvestades ei ole ma ometi sündinud ammu, kuid mul on mälestusi arvamatu hulk, need rõhuvad mind nagu vanainimesi nende elatud päevade koorem; mul on mõnikord tunne, nagu oleks mu elutee sajandeid pikk ja nagu oleks minus tallel tuhandete eksistentside riismed. Miks nii? Kas olen ma armastanud? vihanud? midagi püüelnud? vaevalt küll; ma olen hoidnud eemale kõigest tegutsemisest, kõigest toimekusest, ma pole vaevunud end liigutama ei kuulsuse, ei mõnu, ei teaduse ega raha nimel.

Mul oli ebamäärane igatsus millegi hiilgava järele, mida ma ei oleks osanud ühegi sõnaga nimetada ega ühelgi viisil mõttes täpsustada, ja ometi oli see tugev, järelejätmatu igatsus. Ma olen alati armastanud kõike, mis hiilgab. Lapsena rüselesin rahvamurrus, rändtohtrite vankriuksel, et näha nende teenrite punaseid tresspaelu ja nende hobuste päitsenööre; ma seisin pikalt laadapajatsite telgi ees, imetledes nende puhvpükse ja pitskraesid. Oo, kuidas meeldis mulle köietantsija oma pikkade kõrvaripatsitega, mis ta pea ümber pekslesid, jämeda kalliskividest kaelakeega, mis raskelt ta rinnale lõi! millise äreva aplusega ma teda vaatlesin, kui ta üles, puude vahel rippuvate laternate kõrgusse sööstis ja tema kuldsete litritega palistatud kleit hüppel plagises ja õhus puhvi läks! need olid esimesed naised, keda ma armastasin. Mu vaim piinles, kui mõtlesin neile kummalise kujuga reitele tihedalt liibuvates roosades pükstes, neile nõtketele käsivartele, mis olid üleni täis käevõrusid, mis nende selja taga klõbisesid, kui nad sügavalt taha painutades oma peaehte sulgedega peaaegu maad puudutasid. Naine, keda ma püüdsin juba toona ette kujutada (sest me unistame naistest igas elueas: poisikesena katsume lapsiku meelelisusega suurte tüdrukute rinda, kui nad meid embavad ja meid sülle võtavad; kümneaastaselt unistame armastusest; viieteistkümneselt see juhtub; kuuekümneselt hoiame seda veel alles, ja kui surnud hauas millestki mõtlevad, siis sellest, kuidas jõuda mulla all kõrvalkalmuni, kergitada surilina kadunukeselt ja jagada tema und); naine niisiis oli kütkestav müsteerium, mis mu vaest väikest pead segadusse ajas. Selle järgi, mida ma tundsin, kui mõni neist oma silmad minule kinnitas, aimasin juba, et midagi fataalset on selles erutavas pilgus, mis paneb inimtahte sulama, ja see ühtaegu lummas ja kohutas mind.