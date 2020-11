Vaido Neigaus pihib värskes raamatus, kuidas tal tuli homoseksuaalsust saladuses hoida

«Ka minu elus on olnud tõuse ja mõõnasid ning läbi raskuste olen õppinud väärtustama paljusid asju siin elus. Kindlasti ei jää mainimata ka homoseksuaalsus, mida meedia ja paljude inimeste tõttu pidin saladuses hoidma. Mul läks kaua aega, et olla see inimene, kes julgeb kõva häälega seda öelda,» ütleb Neigaus.

Vigadest õpitakse

Neigaus sõnab, et tõeliste väärtuste poole liikudes tunneb ta end enesekindlamalt, entusiastlikumalt ja ei kahtle oma otsustes. «Esimese väärtusena tuleb meelde positiivne ellusuhtumine. Isegi kui olen komistanud, siis tõusen ma püsti ja kõnnin edasi ning ma usun, et vigadest õpitakse. Mis sitasti, see uuesti, nagu öeldakse,» ütleb ta. «Kindlasti ei jää mainimata enese motiveerimine, sest isegi kui on raske, siis saab oma elus jõuda sinna, kuhu sa soovid jõuda. Minu puhul ei eksisteeri sõna ei. Tuleb anda endast kõik, et jõuda eesmärgini.»

Armastus on Neigausi sõnul tähtis ja annab enneolematu jõu. «Mul on olemas vanemlik armastus kui ka abikaasa armastus. See kuradima hea tunne,» tõdeb ta. «Ma olen hooliv. Ma tunnen kui kellelgi on südamel midagi, millest nad tahaksid rääkida ning ma kuulan ja vajadusel annan nõu.»

Ta usub, et see raamat päästab elusid, sest on endiselt neid inimesi, kes ei julge sellel teemal sõna võtta, sest kardetakse pahameelt ja teiste poolt tõrjumist. «Ma tean seda tunnet, kuid nüüd ei peata mind enam miski, sest ma olen just uhke sellisena, kes ma olen. Homo!» ütleb Vaido Neigaus.

Puumajadega agul

Vaido Neigaus elas lapsepõlves koos emaga puumajadega agulis. Keset hoovi paiknesid lookas pesuköök ja mädanevad puukuurid.

Seda kõike ümbritses ilmatuma suur territoorium, mis päevasel ajal oli täis laste kisa ja naeru. Öö saabudes täitus hoov pimedusega, nii et isegi jalga ei julgenud ukse vahelt välja tõsta. Eelkõige seetõttu, et lähedal oli vana ja sünge sõjakalmistu.

Inimesed, kes seal elasid, olid tema sõnul üldiselt vanurid ja vaid paar üksikut nooremat perekonda, kelle lastega koos sai mängitud. Seal agulis elas ka joodikuid, kellel iga päev oli pralle. Politseid kohtas seal tihti, sest alatasa oli kaklus ja lärm. «Olin tagasihoidlik poiss, aga selles raamatus ma räägin ausalt ja varjamata oma teekonnast ja sellest, kuhu elu mind on viinud,» ütleb ta.

Unistuste täitumise lugu