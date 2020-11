Stephen Kingi selle aasta 4 lemmikraamatut, mida ta soovitab teistelgi lugeda

«See aasta on mitmes mõttes olnud läbinisti mäda, aga see on olnud ka hea neile, kes juhtumisi hoiavad raamatute poole. Nende inimeste hulka kuulun ka mina,» ütleb King Amazon Book Review blogis.

Kuigi Kingi sõnul on praegu nelja seina vahel konutajatele üksjagu head kraami ka televiisorist vaadata, ei saa filme ja telesarju võrrelda lugemisega, mis pakub võimalust täielikult loo sisse minna. «Siin on neli lugu, millesse mina sukeldusin, jättes oma mured maha nagu võttes end alasti, et kaljuservalt vette sukelduda.»

1. David Mitchell «Utopia Avenue» (Utoopia avenüü)

Lugu on väljamõeldud bändist, selle eduloo tõusudest ja mõõnadest ning järsust kuulsaks saamisest. «Ma armusin nendesse tüüpidesse, ja veelgi rohkem Elfi, bändi tüdrukusse,» kiidab King.

2. David Ortiz ja Michael Holley «Papi: My Story» (Papi: minu lugu)

Pesapallur David «Big Papi» Ortizi eluloo kaasautor on Michael Holley, kes on Kingi meelest suurepärast tööd teinud, sest on näha, et sportlane ei ole loo kulgu väga sekkunud. Samas tuleb väga hästi esile Ortizi hääl – vahel rõõmus, vahel vihane, aga alati väärikas.

«See kõhedusttekitavalt ettenägelik raamat, mis kirjutati enne pandeemia vallandumist, jutustab loo ühe CDC teadlase odüsseiast keset globaalset pandeemiat,» kirjeldab King, kelle meelest võib autori käekirja võrrelda Michael Crichtoni ja Steven Spielbergiga.

4. William Landay «The Strangler» (Kägistaja)