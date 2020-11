Kas raamatud on ohtlikud ja mida arvata kohustuslikust kirjandusest?

Tänavusel erialapäeval on tähelepanu keskmes noored lugejad ja noortekirjandus. Vestlusringides arutavad kirjanikud, kirjandusspetsialistid ja erinevate valdkondade eksperdid noorte lugemuse üle. Luubi alla võetakse kooli soovituslik/kohustuslik kirjandus, noorte lugejate motiveerimine ning raamatute eakohasus ja raamatukogu roll laenatavate raamatute ealise sobivuse jälgimisel. Erialapäev pakub erinevaid vaatenurki noorte, noortekirjanduse, raamatukogude ning nende kõigi kolme sidumise teemadel. Mõlemas vestlusringis osaleb ka raamatukogu noor vabatahtlik, et tuua arutellu noorte endi seisukohad.

Erialapäeva esimene vestlusring «Raamatud on ohtlikud?» käsitleb teemat, mis on raamatukoguhoidjatele üsna sageli murekohaks. Milliseid raamatuid tohib mis vanuses lugejatele soovitada? Kas raamatukoguhoidja võib keelata raamatu laenamist, kui ei pea seda laenajale eakohaseks? Kas raamatutel peaks olema vanusepiirang? Need küsimused kerkivad eriti esile just noortekirjanduse puhul, sest lugeja ei ole enam laps, aga ka täiskasvanu veel mitte. Samuti on küsimus, kuidas leida kesktee raamatukogu, noorte valiku ja lapsevanemate tõekspidamiste vahel, eriti kui raamatutes käsitletakse õuduse, seksuaalelu, meelemürkide ja ebaseaduslike tegevuste teemasid. Vestlusringi juhib eesti kirjanduse uurija Jaanika Palm. Vestlusringis osalevad Rahva Raamatu kirjastaja René Tendermann, luuletaja ja kirjandusteadlane Berit Kaschan ning näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp.