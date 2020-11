Chris Kala uuest raamatust: sind on ees ootamas meeletult palju väärtust, motivatsiooni ja innustust

Elu võib saada muutuse, kui mõtteid oma elus rakendada

Chris Kala on valinud raamatusse saatekülalised, kes olid «Ausad Mehed» podcast’i esimese saja episoodi sees. «Minu salajane soov on, et lugeja mõistaks, et ta ei ole üksinda enda pasa sees ja alati on inimesi, kes on kogenud sama või hullemat. Lisaks saab ta motivatsiooni ja samuti kui ta suudab, siis läbi eneseanalüüsi muutub ka eneseteadlikumaks ning elu võib saada ka praktilises pooles tohutu hüppe ja muutuse, kui lugeja raamatus olevaid mõtteid ka päriselt rakendama hakkab,» räägib ta oma lootustest.

Chris Kala ütleb, et enda kirjeldamine pole kunagi lihtne, sest mõistus soovib end kõikvõimalikul moel raamida. Tema sõnul me alateadlikult tahame endile seada sildid, mis ei kirjelda mitte meie olemust, vaid tihtipeale hoopis seda, millega parasjagu elus tegeleme ja millistesse rollidesse oleme ennast paigutanud.

Ennast kirjeldab ta kui tõde otsivat isiksust, etendades täna isa, elukaaslase, kirjaniku, podcaster'i ja veel mitut rolli. «Oma olemuselt olen vaba suhtleja, aus, läbipaistev, siiras, julge, reformaatorlik, otsekohene, konkreetne ja filosofeeriv isiksus. Ühtlasi olen «Ausad Mehed» podcast'i hääl, eestvedaja ja «Ausad Naised» podcast'i juht. Olen kirjutanud tänaseks ka kaks raamatut – «Ebaõnnestunud!» ja «Mõistmaks, kes ma olen»,» kirjeldab ta end. «Suhteliselt lühikese aja jooksul on elu juba pakkunud mulle hulgaliselt värvikaid kogemusi. Olen olnud lühikest perioodi «kodutu», elanud nii Austraalias kui ka Lõuna-Euroopas (autos!), saanud vahepeal isaks, õppinud iseenda ja suhete kohta oma seitsmendat aastat kestvas suhtes; olen jäänud iseendale kindlaks ja tallanud sisse oma teeraja, astunud korduvalt ämbrisse, lugenud ja kirjastanud raamatuid ning vestelnud tänaseks ligikaudu 80 erineva, äärmiselt huvitava inimesega podcast'is «Ausad Mehed».»

Sa pole oma probleemidega üksinda

Kala räägib, et podcast «Ausad Mehed» on enesearengu teel olevale inimesele mõeldud tööriist, mis võimaldab kuulajal jõuda iseenda parema ja teadlikuma versioonini eri saateformaatide (saated külalistega, live podcast'id, inspiratsioonivalangud jm), külaliste, koolituste ja koosviibimiste kaudu. Podcast on autentne, aus ning ehe liikumine, mis on saanud alguse kahe mehe, Chrisi ja tema sõbra Martini, südamesoovist jagada otsekoheselt, siiralt, läbipaistvalt ja haavatavalt seda, mis toimub meie endi sees.