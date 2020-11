Mihkel Raud: ühtegi suhet ei ole võimalik lõpuni koos hoida

Teisipäevases «Õhtu!» saates uurisid saatejuhid Piret Laos ja Jüri Butšakov Mihkel Raua käest, mida ta on oma kogemustest õppinud ja kuidas suhteid hoida. Raud nentis, et tema meelest ei olegi võimalik ühtegi suhet lõpuni koos hoida. Nimelt on suhetel 12 vältimatut faasi või etappi, mida Raud ka raamatus lähemalt lahkab.

«Paratamatult tuleb kõikidel paaridel need läbi elada, aga suurem osa paare võib-olla ei jõuagi kolmandast faasist edasi,» selgitas ta. «Kokku on neid 12 ja nendega tuleb olla kursis. Aga olla nii raudselt tark, et mistahes suhet koos hoida, ma arvan, et naljalt keegi ei suuda.»

Raamatus on Raud lisaks detailselt lahti kirjutanud ka oma viimase suhte lagunemise ja teda seejärel vallanud tunded. «See kõik, mida ma seal raamatus kirjeldan, vastab sõna-sõnalt, 100 protsenti tõele,» märkis Raud ja täpsustas siis, et ehk on ta raamatus mõne seiga kirjeldamiseks kasutanud natuke laiemat pintslit kui see mõnele lugejale vastuvõetav oleks. «Aga muus osas, ma ei ole kunagi oma lugejat tuimalt petnud. Need on ikkagi päris asjad,» lubas ta.