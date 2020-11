KATKEND ⟩ Sünnipäev külasaunas – kas linnakad tulevad kohale?

Naudi provotseerivaid mõtteid ja lihtsat naeru – ära võta loetavat liiga kergelt ega liiga tõsiselt. Küll aga võta lugemiseks aega ja torma mööda mõtteridu rahulikult, sest just nii on omane tõelisele külasaunalisele. Kohtume piirimail, kuskil Eestimaa külasaunas!

Siinmail teatakse, et inimelu iseäralikud sündmused on aegade algusest leidnud aset saunas. Saunas sünnitati, viibiti kosjade ja pulmade ajal, põetati haigeid, kuid ka lahkuti siit ilmast.

Justkui kellavärk tabab mind kaks korda aastas aja kaduvuse hoomamisest tingitud melanhoolia – sünnipäeval ja ühel teisel päeval. Sel aastal otsustasin sünnipäeva saunatraditsiooni lõimida. Mitte, et sünnipäeva tähistada, vaid selleks, et koos linnasõpradega külasauna minna. Mõeldud, tehtud!

Kutsed saadetud, jagasin kavatsust ka kaassaunalistega. Ühe vestluskaaslase nägu muutus süngeks – tema mees olevat esimene kord külasaunas kohe rusikaga saanud, nüüd ei tahtvat väga enam käiagi. «Aga meil on siin kõik sõbralikud, isegi lasnamäekad on omad poisid,» mõtlesin rutuga vastuse ja teadsin ometigi, et ka kõige sõbralikemal on oma varjukülg. Otsustasin kuuldu kõrva taha panna ja jagada sõpradega pärast saunaskäiku – kes siis linnakaid ette ära ehmatada tahaks! Muidu äkki ei tulegi.