Dave Benton esitleb raamatut «Olen see, kes olen», mis on justkui sisekõne ja arutelu tema kahe mina vahel

Raamat «Olen see, kes olen» on väga otsekohene ja siiras lugu ühe Arubalt, läbi mitmete rännakute Eestisse tulnud mehe isikliku elu tõusudest ja mõõnadest, sisemaailmast, uskumustest ning elufilosoofiast. See on aus kõnelus oma sügava sisemise minaga, tema kogemuste sõnastamine ja elutarkuste jagamine lugejalegi.

Dave benton, «Olen see, kes olen». FOTO: Raamat

«Ma ei pea ennast kirjanikuks ning mul puudub ka teadmine, kuidas üks raamat tuleks kokku seada, aga vaatamata sellele – siin see on. Just selline nagu mina,» jääb Dave Benton tagasihoidlikuks.

Ta tõdeb, et kirjutades ta leidis ja päästis endast valla mõndagi, mis siiani ta sees suletuna seisis. «Olen raamatusse jäädvustanud isiklikku arusaamist ja maailmatunnetust, mu ümber juhtunut ja juhtuvat. See on pigem nagu sisekõne ja arutelu oma kahe mina vahel, minu kogemuste kogum,» ütleb ta.

Südamest tulnud palve leida idee hea raamatu loomiseks

«Raamat «Olen see, kes olen» sündis paljude inimeste koostöös ilmselt just seetõttu, et kusagil kõiksuses võeti mind kuulda ja vastati mu südamest tulnud palvele leida hea idee raamatu loomiseks,» ütleb Benton.

Kokku saab raamatus vastuse ligi paarisajale erinevale intrigeerivale ja isiklikule küsimusele, mida on Dave’ile esitanud artistid, sõbrad ja vanad kolleegid, muusikud, promootorid, esinejate mänedžerid, ärimehed ja –naised, psühholoogid, poliitikud, ajakirjanikud, turundusspetsialistid ja pereliikmed.

«Tegin valiku inimestest üle maailma, kes mind tunnevad ja pöördusin nende poole kutsega osaleda selles raamatu kirjutamise projektis ja andsin ülesande esitada mulle 5-10 küsimust mu elukäigu kohta. Pagan võtaks – mitte keegi ei keeldunud!» räägib ta. Kokku sai küsimusi 180, mis saidki selle raamatu aluseks.