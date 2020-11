Nagu prussakad peas: kuidas saada lahti käitumismustritest, mis on pähe pesa teinud?

Loomulikult ei ole tegu päris prussakatega, kes peas ringi jooksevad, vaid prussakateks on erinevad mõtted, eelarvamused, solvangud, etteheited, viha, armukadedus, kapriisid, neuroosid. Kui kogume need kokku ja valame väljamõeldud klaasi ehk pähe, kutsume neid prussakateks. Peas saavad nad hästi läbi ja seal on piisavalt ruumi, kuid sõltuvalt elusituatsioonist tahab alati mõni domineerida – küll kerkib pinnale armukadedus või hirm, siis jälle solvumise prussakas.

Kõigi naiste elus domineerivad prussakad

Zane Zusta ja Diāna Zande, «Prussakad minu peas». FOTO: Helios

Eesti keeles on ilmunud raamat «Prussakad minu peas», mis on Lätis ja Leedus suur menuk. Selles raamatus aitavad raamatu autor Zane Zusta ja psühhoterapeut Diāna Zande aidata lugejatel prussakaid tabada või vähemalt alustada nende taltsutamist. Nad kirjutavad kergesti haaratavates lugudes noorte ja veelgi nooremate, ilusate ja veelgi ilusamate, vooruslike ja veelgi vooruslikumate naiste igapäevaelu.

Kõigil naistel on ühine joon: nende elus domineerivad prussakad, täpsemalt – ellujäämisstrateegiad. Need on kriisihetkel tekkinud käitumismustrid, mis on aidanud rasket olukorda ületada, kuid siis pähe püsiva pesa teinud. Ja kui prussakatel on pidu, siis naistel on häda majas. Probleemid emaga, oskamatus aega planeerida, hirm esinemise ees, muremõtted laste pärast – kõik inimlikud ja tuttavad lood, millega lugejal on võimalus end samastada, nendest lugudest õppida, muredest üle saada ja oma harjumusi muuta.

Hea on õppida teiste kogemustest

Ajakirjanik ja raamatute autor Zane Zusta sõnab, et pärast mitut aastat enesearendamist psühhoteraapia kogemusega tekkis tal sisemine veendumus, et «prussakad» peas on nii lai, huvitav ja emotsionaalselt ilus teema, et sellest võib kirjutada isegi raamatu. Ja ta tegigi seda.

«Muidugi on kõige parem õppida oma vigadest, kuid sageli on abiks ka teiste inimeste kogemused. Kusjuures olen veendunud, et kui ainult loost üksi ei piisa, et leida endas ressursse käivitamaks võimsaid mõtlemisturbiine, mis ei pidurda elu, vaid viivad mühinaga edasi, siis imelistest kirjadest võib iga lugeja just enda jaoks midagi kasulikku saada,» ütleb ta.