10 isadepäeva kingisoovitust mehele, kes loeb

See on Eesti autospordi lugu aastal 2019, kirja pandud haaravalt ja pilti võetud pilkuköitvalt nii, et raamat oleks põnev ka 10 ja 20 aasta pärast.

***

Mihkel raud «Isa». FOTO: Raamat

Mihkel Raud

Kirjastus FD Distribution

2019

Lapsed on võimelised igas täiskasvanus üksikuid rõõmuhetki esile kutsuma. Sulle sügavalt silma vaatama ja midagi filosoofilist lausuma, näiteks «kui elevandil poleks lonti, lõpeks ta liiga ootamatult ära». Või lasteaias isadepäeva kaardi meisterdama ning su pea asemele habemega päikese joonistama. Neid rõõmuhetki on tegelikult rohkem kui mõned. Neid on tohutult.

Ent häda ja viletsust, mangumist ja kauplemist, tülisid ja kriiskamist, täispissitud voodilinu ning jalataldu lõikavaid legoklotse on kõvasti rohkem. Igale rõõmsale hetkele eelneb vähemalt kümme sellist, mis vanema kannatuse tõsiselt proovile panevad.

Mihkel Raua «Isa» on humoorikalt kirjutatud elulooline lastekasvatamise raamat, mis pakub lapsevanematele võimalusi samastumiseks, pildikesi äratundmiseks, mõttemäge ellujäämiseks ning kohti naermiseks. Ja ohtralt nippe, kuidas laste kasvatamise katkematust lahingust võitjana väljuda.

***

Yuval Noah Harari, „21 õppetundi 21. sajandiks“. FOTO: Raamat

Yuval Noah Harari

Kirjastus Postimees

2019

Yuval Noah Harari, üks nüüdisaja silmapaistvamaid mõtlejaid, pühendub oma kolmandas menuraamatus tänase päeva tähtsaimatele küsimustele.

Mil moel muudavad arvutid ja robotid inimlikkuse olemust? Kuidas võidelda võltsuudiste epideemia vastu? Kas rahvusel ja religioonil on veel tähtsust? Mida peaksime õpetama oma lastele?

Tehnoloogia areneb kiiremini kui meie arusaam sellest, häkkimisest on saanud lahingutaktika ja maailm näib lõhestunum kui kunagi varem. Harari tõstatab olulised küsimused, mida peame endale esitama, et jääda ellu peadpööritavalt muutuvas maailmas. 21 peatükis, mis on ühtaegu sügavamõttelised ja provokatiivsed, arendab autor edasi oma eelmiste teoste ideid, luues selgust poliitilistes, tehnoloogilistest, ühiskondlikes ja eksistentsiaalsetes küsimustes.

Dr Yuval Noah Harari on Oxfordi ülikooli doktorikraadiga ajaloolane, kellel on haruldane võime kirjutada keerulistel teemadel selgelt ja kaasahaaravalt. Tänu sellele on ta erakordselt menukad raamatud tõlgitud üle 40 keelde.

Aleksandr Orlov, «Stalini kuritegude salajane ajalugu». FOTO: Raamat

Aleksandr Orlov

Kirjastus Helios

2020

1952. aastal avaldati Ameerika ajakirjas Life artikliseeria, millest hiljem koostati raamat «Stalini kuritegude salajane ajalugu». Selle raamatu teavet kasutasid vene ajaloolased ja kirjanikud laialdaselt juba enne selle ilmumist NSV Liidus.

Endise NKVD ametniku Aleksandr Orlovi kirjutatud raamatus on mälestusi ja poliitilist analüüsi 1930. aastate sündmustest – Stalini julmustest Suure terrori ajal.

Aleksandr Orlov (sünnijärgne nimi Leiba Lazarevitš Feldbin,1895–1973) oli NSV Liidu julgeolekutöötaja, kel õnnestus 1938. aastal koos perega Ameerikasse põgeneda. Orlov pidas oma kohuseks kasutada enda salajasi teadmisi ning kirjutada Stalini kuritegusid paljastav raamat.

***

Frank Herbert, «Düün». FOTO: Kirjastus Varrak

Frank Herbert

Kirjastus Varrak

2020

Ühe teenitult kuulsaima ulmeromaani autor Frank Herbert on kirjutanud ka teisi raamatuid, kuid teda teatakse eelkõige just «Düüni» ja selle järgede autorina.