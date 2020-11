Eesti Lastekirjanduse Keskuses saab näha Itaalia illustraatori Alessia Bravo isikunäitust

Näituse kuraatori Viive Noore sõnul on Alessia Bravo täiesti erakordne kunstnik ning on suur õnn, et triennaal teeb võimalikuks selliste meistrite loomingust osasaamise. „Tundub uskumatu, et kunstnik on illustreerinud alles kaks raamatut, mis tõestab järjekordselt, et loeb kvaliteet ja mitte kvantiteet. Kui Bravo ei teeks enam ühtegi lasteraamatut, oleks tema jälg siiski igaveseks illustratsioonikunsti ajalukku kirja pandud.“ Õnneks on tegemist parimas loomeeas illustraatoriga, kes loodetavasti veel kaua seda valdkonda oma loominguga rikastab. „Alessia Bravo pildikeel on äärmiselt mitmekihiline. Hetkel ei oska ma teda võrrelda ühegi teise kunstnikuga, kes suudaks suured pinnad ja uskumatul hulgal huvitavad, vaimukaid, sümboolseid pisidetaile nii nauditavaks tervikuks kokku siduda.“ Bravo tööde mitmekihilisus muudab need nauditavaks vanusest ja haridustasemest sõltumata. „Neid pilte võib vaatama jäädagi, sest avastad üha uusi vaimustavaid detaile. Sellist näitust tuleks kindlasti külastada ja võimalusel korduvalt, sest kunstinauding on garanteeritud,“ ei ole Noor kiirusega kitsi.