Dr Dain Heer: mis siis, kui sina oledki see erinevus ja muutus, mida planeet vajab?

Dr Dain Heer kutsub ja innustab oma raamatus «Kuidas saada iseendaks ja muuta maailma?» inimesi saavutama suuremat teadlikkust, mõistmist ja hoolimist. Autor ütleb, et see on raamat kõikidele unistajatele – inimestele, kes teavad, et lisaks seni kogetule on võimalik on ka midagi muud, mida seni pole saavutatud. Raamatust leiab hulgaliselt praktilisi abivahendeid ja protsesse, mis annavad võime lugejale teadvustada, mis on sinu jaoks tõene ja kes sa päriselt oled.