Kakskeelne luulekogumik «Sinisild/Sinisilta» on maailma esimene Talsingis ilmuv teos

Kogumikus on 22 tuntud eesti autori luuletused Soomega seotud kogemustest ja mälestustest. Soome-teema seob küll luuletusi punase niidiga üheks, aga alateemad varieeruvad kohati vägagi – leidub südamelähedasi lapsepõlveluuletusi, anekdootlikke naljapoeeme ja kõike sealt vahepealt. Eestikeelsed luuletused on tõlkinud soome keelde 7-liikmeline soomendamistiim.

«Sellest saab kindlasti üks kultuurilooline almanahh,» on öelnud teoseski esinev luuletaja Elo Viiding. Ühes luuletuses kirjeldab Elo oma esimest sõitu Soome: «kolm tundi üle lahe, mis muutus / kolmeks aastakümneks, kui olnuks me / haldjamuinasloos.»

Kogumiku järelsõna autor Jürgen Rooste on kirjutanud «Sinisild/Sinisilta» kohta järgmiselt: «Sinisild võib mõjuda luuleraamatuna. Aga see on ühtlasi gerilja-poliitika – välispoliitika ja kaitsetaktika põimunud vabade kunstnike, vabade indiviidide isiklike pilkude ja isikliku armastusega.»