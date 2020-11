Ilmus kogumik kutseõppurite Erasmus+ välispraktikalugudest

«Erasmus+ praegune programmiperiood hakkab lõppema ja aeg on teha kokkuvõtteid. Vahvate praktikalugude lugemine hoiab usku ja lootust, et kuigi füüsiline õpiränne on hetkel koroonapandeemia tõttu raskendatud või lausa katkenud, siis kord saab ka see kriis läbi ja järgmistel kutseõppuritel on võimalik minna vastu elumuutvatele ning põnevatele Erasmus+ praktikatele,» lausus sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri peaspetsialist Merike Sanglepp.