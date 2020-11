Tallinna illustratsioonitriennaal toob kokku maailma illustratsioonikunsti paremiku

Tallinna illustratsioonitriennaali ajalugu avab kuraator Viive Noor: «Kui me 2003. aastal alustasime, siis hõlmas näitus kümmet Läänemere-äärset riiki, näidates nende riikide parimate illustraatorite töid. Viies triennaal tõi muutused, kaasates külaliskunstnikena ka mitmete teiste riikide parimaid illustraatoreid. Kuna see muutus õigustas end igati, siis alates käesolevast triennaalist oleme kaasanud kunstnikke kogu maailmast. Väikese riigina ei suuda me muidugi võistelda maailma suurimate biennaalide ja triennaalidega, kus eksponeeritakse sadade parimate illustraatorite loomingut. Kuna meil pole vastavaid ruume ega ressursse, tuleb osalejaid valida erilise hoolega. Sellel triennaalil näeb 79 kunstniku töid 20 riigist. Tegemist on nende riikide tippkunstnikega ja julgelt pooled neist kuuluvad maailma illustraatorite eliidi hulka.»