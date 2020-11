Carolina Pihelgas soovitab aeglaselt kulgevat romaani «Austerlitz»

Carolina Pihelgas tutvustab raamatut nii: «W. G. Sebaldi viimaseks jäänud romaan, aastal 2001 ilmunud «Austerlitz» on aeglaselt kulgev, ajaauke ja mälukangaid pidi rändav raamat. Peategelane Austerlitz eksleb mööda Euroopat, oma unustatud minevikku muudkui vaadeldes, kirjeldades ja kaheldes. See raamat on nagu kõikide kaotatud ja unustatud asjade varjud, mis mõnel vaiksel pärastlõunal võtavad korraks nähtavale ilmuda, et põgusalt viibata ja siis edasi uneleda oma salapärastes hõllanduslikes maailmades, olles korraga olevad ja olematud.»