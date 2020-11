Poistebändi East 17 staar Tony Mortimer sai 50 ja luges läbi esimese romaani

Sotsiaalne distantseerumine muutis Tony Mortimeri elu, sest igavusest võttis ta kevade alguses kätte oma elu esimese ilukirjandusliku teose. Pärast esimese romaani läbilugemist on ta nüüdseks lugenud juba 65 raamatut ja hakkas oma elulugu kirjutama.

«Ma ei mäleta, et ma oleks üldse kunagi romaani lugenud,» sõnas mees väljaandele The Sun. «Ma olen küll lugenud raamatuid muusikast ja nii, aga ma ei ole kunagi lugenud romaani. See tundus mulle kõige igavam asi maailmas.»

Tony alustas Ameerika kirjaniku Eva Pohleri kummitusmaja loost ja nakatus sellest lugemispisikuga. Seejärel võttis ta ette Roald Dahli, keda nimetas «suurepäraseks jutuvestjaks», siis «sujuva» J. K. Rowlingi ning edasi ahmis «geniaalse» Stephen Kingi loomingut. Järgmiseks kavatseb mees lugeda William Shakespeare’i ja Charles Dickensi teoseid.

Tony Mortimeri sõnul haaras lugemine teda nii võimsalt, et ta tundis end kui Alice Imedemaal, kes teise maailma tõmmati. «Ma mäletan esimest raamatut, ma mõtlesin, et pean sundima end seda lõpuni lugema. Seda ma ka tegin ja armusin lugemisse ära. See on absoluutne eskapism maailmast,» sõnas ta.

East 17 albumeid müüdi kokku üle 20 miljoni. Suurema osa laulusõnadest kirjutas just Tony, aga oma panuse andsid ka teised bändiliikmed Brian Harvey, John Hendy ja Terry Coldwell. Varem ei osanud Tony selle pealegi tulla, et ta tahaks kogu oma loo kirja panna.