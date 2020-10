Kas suudluseta armumine on võimalik?

Reelika on naine, kel töötamine tuleb kindlasti paremini välja kui puhkamine.

Heli Künnapas, «Ebaõiglane». FOTO: Raamat

Pool aastat pärast lahutust koos nelja-aastase tütrega sõbranna juures rannakülas suvitamine on keeruline, sest kisub lahti vanad haavad ja sunnib mõtlema sellele, millega ta elus pole hakkama saanud. Need on valusad mälestused sellest, kuidas ta ei sobinud naiseks ühele mehele.

Reelika tunneb, et just tema sobimatus on põhjus, miks ta väike tütar peab isata kasvama. Naisel tuleb silmitsi seista süümepiinadega tütre ees, sest ei suutnud talle perekonda tagada.

Keerulisi olukordi tekitab ka naabruses elav Paavo, kel tundub olevat negatiivseid kommentaare kõige kohta. Õige pea on kõigile selge, et Reelika ja Paavo kohtudes lendab alati sädemeid. Minevik jõuab järgi aga nii Reelikale kui Paavole, sest ka mehel on omad varjud.